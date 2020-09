Interkulturelles Festival “Cordiale” im E-Werk (01.10.-04.10.)

Das interkulturelle Festival Cordiale findet vom 1. bis 4. Oktobver im E-Werk statt und verspricht ein experimentelles Kulturprogramm. Um das Thema Diversität in der Freiburger Stadtkultur aktiv erlebbar zu machen, haben die Kuratoren Hend Ammann, Barbara Peron, Cezar Mohammed Gholam, Claudia Garibaldi und Mikel Njie die dritte Ausgabe des Festivals mit besonderen inhaltlichen Highlights versehen. Das Festival startet am 1. Oktober mit der japanisch-französischen Filmproduktion Exil von Tony Gatlif und einem Filmgespräch mit Hend Ammann. Der Film erzählt eine Geschichte der Rückkehr und der Suche nach Verbindung innerhalb der eigenen Biographie, aber auch zwischen Menschen und Kulturen. Die Musik ist in diesem Filmstück eine Art universelle Sprache, die dabei zu helfen scheint diese Verbindung herzustellen.

Am 2. Oktober gibt es Oriental-Rock mit der Band Fityan aus Berlin. Im Zentrum der Band steht der Musiker Mohammed Fityan mit seinem magischen Instrument Nay, der arabischen Bambusflöte. Für Erdung sorgen die elektrische Gitarre (Jörg Teichert) und der holzige Klang des Kontrabasses (Jonathan Sell). Gemeinsam mit dem Schlagzeuger Konrad Wiemann verspricht Fityan ein interkulturelles Highlight zu werden.

Es ist fast schon zur Tradition geworden, dass das E-Werk am 3. Oktober zu einer politisch-philosophischen Podiumsdiskussion lädt. In diesem Jahr wird das Jury-Team der Cordiale mit der Feministin, Autorin, Performerin und Philosophin Furat Abdulle aus Mainz über Rassismus, Werte und Eurozentrismus in der Philosophie ins Gespräch kommen. Am Abend sorgt die Freiburger Punk-Band Das blanke Extrem für beste Stimmung trotz coronabedingten Abständen und Maskenpflicht am Tag der Deutschen Vielfalt.

Das Finale am 4. Oktober beginnt mit einem musikalisch-interkulturellen Spaziergang mit dem Südufer-Chor und schließt mit der dynamischen Performance Tanz bewegt von NEO DanceCompany & DanceEmotion Academy.

Im Rahmen der Interkulturellen Woche 2020 ist der Eintritt für Geflüchtete bei allen Veranstaltungen der Cordiale frei!

Weitere Infos und Karten: www.ewerk-freiburg.de

Restkarten auch über www.kulturwunsch-freiburg.de

Programmübersicht:

Do 01.10.

19:00 Uhr: Eröffnung | Saal

19:30 Uhr: Film “Exil” von Tony Gatlif und Filmgespräch mit Hend Ammann | Saal

In Kooperation mit dem Kommunalen Kino

Fr 02.10.

20:00 Uhr: Oriental Rock mit Fityan | Saal

Sa 03.10.

11:00 Uhr: Politisch-philosophische Podiumsdiskussion “Rassismus und Werte” mit Furat Abdulle | Saal

21:00 Uhr: Postpunk-Band Das blanke Extrem | Saal

So 04.10.

11:00 Uhr: 20songs | Musikalisch-interkultureller Spaziergang | Treffpunkt: SÜDUFER, Haslacher Str. 41

16:00 Uhr: „Tanz bewegt“ mit NEO Dance Company & DanceEmotion Academy | Saal