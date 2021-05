Zerbrechlichkeit und andere Geschichten – der zweite Teil der Trilogie „Obeying Life“ (1. Mai, 20:30 Uhr)

Am 1. Mai, nach der Thematik des ersten Teils von übergeordneten Strukturen eines Gesellschaftssystems, steht nun die einzelne Person und die allgegenwärtige Sehnsucht nach zwischenmenschlicher Resonanz im Fokus. Passend zu den Wünschen die während der Pandemie entstehen, tauchen die Protagonist*innen der Trilogie „Obeying Life“ in ihre innere Welt ein. Parallel können einzelne Perspektiven in Lebensabschnitte verfolgt werden. Es werden Momentaufnahmen der Kindheit, Jugend, Elternschaft und dem Alter gezeigt, gefärbt von den Erinnerungen der Einzelnen. Unter der Leitung von Julie Jaffrennou und Joke Colmsee stehen Salim Ben Mammar, Tjadke Biallowons, Alice Gartenschläger, Olivia Meridjan-Koop und Michael Schmitter bei der Tanzperformance vor der Kamera. Die Koproduktion des E-Werks Freiburg und der 6TageFrei/Stuttgart wird von dem Kulturamt Freiburg, dem Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg e.V. und dem E-Werk Freundeskreis gefördert.

Die Veranstaltung beginnt am 1. Mai um 20:30 Uhr. Tickets und Infos: https://www.infreiburgzuhause.de/zerbrechlichkeit-und-andere-geschichten/