Welt-Aids-Tag: Veranstaltungen in Freiburg

Am 1. Dezember wird weltweit an das Thema HIV/Aids erinnert, das auch heute noch in großen Teilen der Welt eine gesundheitliche Bedrohung darstellt. Laut Zahlen von UNAIDS, dem gemeinsamen Programm der Vereinten Nationen für HIV/Aids, lebten Ende 2021 ca. 38,4 Millionen Menschen mit HIV – 2021 infizierten sich 1,5 Millionen Menschen neu mit dem Virus. In Deutschland lag die Zahl der HIV-Erstdiagnosen 2021 laut RKI bei 2300-2500. In vielen Ländern, u.a. in Europa, hat die Behandlung in den vergangenen Jahren zwar sehr große Fortschritte gemacht und glücklicherweise sterben hier nur noch wenige Menschen an HIV, weltweit sieht das jedoch anders aus: allein 2021 starben 650.000 Menschen an HIV.



Um auf das Thema aufmerksam zu machen finden in Freiburg einige Veranstaltungen rund um den 1. Dezember statt, organisiert/koordiniert vom Checkpoint Aidshilfe Freiburg e.V.:

01. Dezember | 12 – 17 Uhr

Info- und Sammelaktion in der Freiburger Innenstadt (Standort beim ehem. Modehaus Kaiser), wie gewohnt wird es dort u.a. den aktuellen Solidaritäts-Aids-Teddy geben.

02. Dezember | ab 18.30 Uhr

Gedenkrundgang in der Freiburger Innenstadt “Lichter gegen das Vergessen” in Kooperation mit dem FLCD e.V., CAPOA Freiburg e.V. und der Rosa Hilfe Freiburg e.V.. Treffpunkt: Café Huber, Wentzingerstraße 46, Freiburg (Rückseite Hauptbahnhof)

02. Dezember | Ab 21 Uhr

Red Ribbon Café im Strandcafé (Grethergelände) in Kooperation mit der Rosa Hilfe Freiburg, Glühweinausschank bei der Rosa Hilfe (FLCD), ebenfalls auf dem Grethergelände

Rund um den 01.12.

Sammel- und Infoaktion im Theater Freiburg

Weitere Infos zur aktuellen Kampagne auf www.welt-aids-tag.de | www.aidshilfe.de