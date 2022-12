Neues Projekt der Jungen Akademie: Podcast zur sozial-ökologischen Transformation (jetzt bewerben!)

Ein neues Herzensprojekt der Jungen Akademie der Katholischen Akademie Freiburg geht an den Start: ein Podcast zur sozial-ökologischen Transformation von jungen Menschen für junge Menschen. Die ersten Folgen sollen im Frühjahr 2023 erscheinen – für Interessierte gibt es die Möglichkeit, daran mitzuwirken. Im Rahmen des Podcasts wird sich eine Gruppe junger Menschen auf den Weg zu Orten in und um Freiburg machen, an denen solidarische Alternativen bereits heute gelebt werden. Sie stellen Recherchen an, führen Interviews und teilen ihre eigenen Perspektiven und Ideen.

Die Ausschreibung zur Teilnahme ist nun online. Bewerben können sich junge Menschen mit einer kurzen Audionachricht noch bis zum 19. Dezember 2022 per E-Mail an: junge@katholische-akademie-freiburg.de.