Wehrversammlung der Freiwilligen Feuerwehr zeigt, wie wichtig ehrenamtliche Arbeit ist

Rund 940 Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr (FF) Freiburg im Jahr 2023. Gestern kam die Freiwillige Feuerwehr zur Wehrversammlung in der Neuen Messe zusammen, um diese 940 Einsätze des vergangenen Jahres genauer unter die Lupe zu nehmen und einen Ausblick auf das neue Jahr zu wagen. Mit dabei war auch der Musikzug, der einen Teil seiner ehrenamtlich geleisteten Stunden – 2023 waren es über 4.200 – dafür verwendete, die zahlreichen Gäste zu unterhalten. Bürgermeister Martin Haag, der seinen erkrankten Kollegen Stefan Breiter vertrat, ist von dem ehrenamtlichen Engagement begeistert: „Weit über 90.000 Stunden haben Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im vergangenen Jahr investiert, um anderen zu helfen oder sich weiterzubilden. Und da ist die Jugendfeuerwehr, der Musikzug und die Ehrenabteilung noch nicht mal eingerechnet. Das Ehrenamt ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Brand- und Katastrophenschutzes der Stadt.“

Das wurde auch beim Tätigkeitsbericht für das Jahr 2023 der stellvertretenden Stadtbrandmeister Stefan Fritz und Andreas Melzl klar. Im Vergleich zum Vorjahr ist nicht nur die Anzahl der Einsätze (938 statt 687), sondern auch die der involvierten Feuerwehrangehörigen der Freiwilligen Feuerwehr stark gestiegen. Aufsummiert waren es rund 10.100 statt 8.800 Personen im Jahr 2022. Diese Arbeit teilt sich auf 483 Männer und 57 Frauen in den aktiven Einsatzabteilungen auf. Während der Frauenanteil dort also bei gut 10 Prozent liegt, sind es bei der Jugendfeuerwehr schon rund 25 Prozent, 60 der 246 Mitglieder sind Mädchen. Gestiegen ist mit der Anzahl der Einsätze überprozentual der Anteil der Fehlalarme. Es waren 437 (2022: 267). Ein wirkliches Eingreifen war in 501 Fällen nötig. (2022: 420). Schließt man die Berufliche Feuerwehr mit ein gab es im vergangenen Jahr 3434 Einsätze, also 9,4 pro Tag. 2022 waren es noch 8,4 gewesen.

Gleich zu Beginn des Jahres wurden zwei außergewöhnliche Einsätze verzeichnet. Insgesamt 4000 Bewohner:innen und Teile der Universitätsklinik mussten bei der Entschärfung einer Weltkriegsbombe im Bereich Lehener Straße evakuiert werden. Ein paar Wochen später, am 2. Februar, wurden beim Zusammenstoß zweier Straßenbahnen 13 Personen verletzt, eine davon schwer.

Am Ende der Wehrversammlung nahmen Bürgermeister Martin Haag, Stadtdirektor Ralf-Jörg Hohloch, Stadtbrandmeister Achim Müller und Robin Förster als Vertreter des Stadtfeuerwehrverbandes zahlreiche Ehrungen und Ernennungen vor. Die Ehrennadel Gold der Feuerwehr Freiburg erhielt Kreisbrandmeister a.D. Alexander Widmaier, die Ehrennadel Silber ging an Peter Zeller (Wiehre) und Ausbilder Christian Bräunlein. Für 50 Jahre bei der Feuerwehr bekamen Christian Licht (Lehen) und Wolfram Baumann (Oberstadt) das Feuerwehr-Ehrenzeichen in Gold vom Land. Für 40 Jahre wurden damit auch Achim Müller (St. Georgen), Jürgen Albrecht (Wiehre), Matthias Schöffing (Wiehre), Mike Fraider (Waltershofen), Susanne Klaiber (Musikzug), Martin Engler (Oberstadt/Musikzug) und Elke Riedel (Musikzug) geehrt.