Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis ruft in Freiburg zur Großdemonstration gegen Rechtsextremismus auf: #WirSindDieBrandmauer

Ein Bündnis aus bisher über sechzig Freiburger Organisationen ruft unter dem Motto #WirSindDieBrandmauer zu einer Großdemonstration gegen Rechtsextremismus am 3. Februar, 11 Uhr auf dem Platz der alten Synagoge auf. Die Kundgebung startet auf dem Platz der alten Synagoge und wird im Anschluss in einem Demonstrationszug durch die Innenstadt ziehen. „Nie wieder ist jetzt. Das heißt, wir müssen uns als Demokratie wehrhaft zeigen. Genau das machen wir am Samstag, indem wir mit Tausenden gegen menschenfeindliche Deportationspläne und für Solidarität auf die Straße gehen“, erklärt Yael Goodwin, Mitorganisator:in der Demonstration. Zu den Unterstützenden gehören unter anderem Organisationen aus der Wirtschaft, der Kirche, dem Kulturbereich, der Bildung, der Gastronomie, dem Sport und dem gemeinnützigen Bereich. Außerdem werden auch Landwirt:innen mit ihren Traktoren an dem Protest teilnehmen. „Wir erleben gerade ein starkes gesellschaftliches Momentum gegen Rechtsextremismus. Immer mehr gesellschaftliche Gruppen stehen jetzt auf und der aktive Einsatz gegen rechte Ideologien ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen – das machen wir mit der Demonstration sicht- und hörbar“, so Greta Waltenberg, Mitorganisatorin.

Bildquellen Ein breites zivilgesellschaftliches Bündnis ruft in Freiburg zur Großdemonstration gegen Rechtsextremismus am 3. Februar: Foto: Dominik Türk via pexels