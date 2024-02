Hochschule für Musik Freiburg und Universität Straßburg: 150.000 Euro Fördergelder für neue deutsch-französische Professur

Das Tandem aus Hochschule für Musik Freiburg und Universität Straßburg hat den Zuschlag für Fördergelder für eine gemeinsame deutsch-französische Professur erhalten. Die neue Professur ist im Fach Musiktheorie mit Schwerpunkt „Künstlerische Forschung“ an der Hochschule für Musik Freiburg angesiedelt und läuft vorerst für drei Jahre von September 2024 bis August 2027 und beträgt insgesamt 150.000 Euro. Das Tandem Freiburg-Straßburg ist das einzige von insgesamt fünf geförderten Tandems mit baden-württembergischer Beteiligung.

„Die Hochschule für Musik Freiburg ist im Dreiländereck Deutschland-Frankreich-Schweiz in herausragender Weise vernetzt. Der Zuschlag für die Förderung einer neuen deutsch-französischen Professur in Kooperation mit der Universität Straßburg ist ein hervorragender Erfolg, zu dem ich herzlich gratuliere! Die Musikhochschule vertieft dadurch nicht nur ihre internationalen Beziehungen – als einzig geförderte Hochschule aus Baden-Württemberg stärkt sie so gleichzeitig den Ausbau eines Wissenschaftsraums ohne Grenzen und mit internationaler Strahlkraft“, äußert sich Petra Olschowski, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg.

Die neue deutsch-französische Professur soll dazu dienen, das 2021 von der Hochschule für Musik Freiburg, der Universität Straßburg und der „Haute Ecole des Arts du Rhin“ gemeinsam gegründete „Europäische Doktorandenkolleg für musikalische Interpretation und künstlerische Forschung“ (CDE ICM) strukturell zu festigen und für die Zukunft zu sichern. Die Professur ist an der Hochschule für Musik Freiburg angesiedelt, aber auch im „Forschungs- und Lehrzentrum Musik“ (FZM) verankert. Das FZM wurde 2019 gemeinsam von Hochschule für Musik und Universität Freiburg gegründet. Mit etwa 50 Professuren ist es eines der größten Zentren für musikbezogene Forschung und Lehre in Europa. Das in Europa einzigartige Doktorandenkolleg CDE ICM bildet derzeit 21 Musiker:innen, Komponist:innen und Interpret:innen auf höchstem Niveau aus, die sich einem Promotions-Forschungsprojekt widmen, das im Zusammenhang mit ihrer musikalischen Praxis steht.