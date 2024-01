Intendanz am Theater Freiburg: Felix Rothenhäusler tritt zur Spielzeit 2025/2026 die Nachfolge von Peter Carp an

Der Freiburger Gemeinderat hat Felix Rothenhäusler zum neuen Intendanten des Theater Freiburg gewählt. Der Theater- und Opernregisseur Felix Rothenhäusler wird damit zur Spielzeit 2025/2026 die Nachfolge von Peter Carp antreten. Somit ist die künstlerische Zukunft des Theaters gesichert. „Mit Felix Rothenhäusler kommt ein erfahrener Theatermacher an unser Mehrspartenhaus, der sowohl Erfahrungen im Schauspiel als auch in der Oper mitbringt. Mit seinem Spielplan möchte er alle Teile der Stadtgesellschaft ansprechen und steht damit für eine Form des modernen Volkstheaters. Ein wichtiges Anliegen ist ihm eine starke Vernetzung mit der reichen Kulturszene unserer Stadt“, freut sich Kulturbürgermeister Ulrich von Kirchbach.

Insgesamt hatten sich über 70 Bewerber:innen um die Intendanz des Freiburger Theaters beworben. Die Findungskommission unter Vorsitz von Kulturbürgermeister von Kirchbach hat insgesamt fünf Vorstellungsgespräche mit Einzelpersonen, und erstmals auch mit Teams geführt. Rothenhäusler ist Theater- und Opernregisseur, Autor und Dozent. Er studierte Theater- und Medienwissenschaft in Bayreuth und an der Sorbonne Paris sowie Regie an der Theaterakademie Hamburg. Seine Arbeiten waren u. a. zu sehen an der Staatsoper Stuttgart, dem Theater Neumarkt, den Münchner Kammerspielen, dem Theater Luzern oder dem Düsseldorfer Schauspielhaus. Am Theater Bremen war er von 2012-2023 als Hausregisseur engagiert. Ein Schwerpunkt seiner Arbeit sind themenbasierte Stückentwicklungen. Er befragte aber auch klassische Werke und Opernstoffe neu. An der Hochschule für Musik und Theater Hamburg ist er seit 2017 als Dozent tätig.