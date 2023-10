Von Pandas, Gaswolken und Betonarbeitern: Das Freiburger Filmfestival „Kurzfilmsause“ präsentiert Kurzfilmschaffen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz

Wer herbstliches Festivalflair sucht, wird mit der Freiburger „Kurzfilmsause“ fündig. Vom 27. bis zum 29. Oktober wird in verschiedenen Kinosälen Freiburgs eine Auswahl der neuesten Kurzfilm-Highlights aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz gezeigt. Hinter dem Festival steht das gemeinnützige Filmkollektiv Blackwood Films, bei dem Filminteressierte jeden Geschlechts und Alters aus Freiburg und Umgebung mitwirken. Eine gut gelaunte Zusammenkunft von Filmschaffenden und Filmbegeisterten will das Festival schließlich auch bieten.

Neben dem Kurzfilmprogramm in insgesamt sechs Blöcken und einer großen (Eröffnungs-)Filmparty im ArTik wird es Gespräche mit Filmschaffenden, Workshops rund um das Thema Film und eine feierliche Preisverleihung im Harmonie Kino geben. Wer also wissen will, wie Regie funktionieren kann, wie das in der Postproduktion unverzichtbare Color Grading eigentlich läuft und welche Gesichter sich hinter Blackwood Films verstecken, der mag einen Blick riskieren. Die Gewinnerfilme darf das Publikum selbst küren. Verliehen werden die Woodys – Original-Schwarzwaldtrophäen.

Das Filmprogramm kommt überaus abwechslungsreich daher. Mal geht es um das Berufsbild Betonarbeiter, mal um die Apokalypse innerhalb einer Gaswolke, mal um das romantische Date eines Pandabären. Besonders unterhaltsam gestaltet sich der Beitrag des Freiburger Regisseurs Florian Schäfer. In „Johnny Lonesome“ verschwindet ein Gebrauchtwagenhändler nach dem Tod der eigenen Mutter in einer sonderbaren Zwischenwelt. Neue (Zwischen-)welten eröffnet das Festival „Kurzfilmsause“ in jedem Fall.

Weitere Infos, Daten und Spielorte: www.blackwood-films.de