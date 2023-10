Dem „Ich“ im „Wir“ auf der Spur: Ausstellung des Künstlers KOU im Studio Pro Arte

Das Studio Pro Arte präsentierte am 14. Oktober die Daytimeparty „Fête Fatal“, die in diesem Jahr durch die Crews Fête Fatal und Youth Life präsentiert wurde – im Rahmen der Party fand zudem die Ausstellung „The Interplay of Identity: WE vs. ME“ des aus Indien stammenden Künstlers Kaustav Majumdar alias KOU statt. Im Zentrum seiner eintägigen Schau stand das Zusammenspiel von Identität und Individualität: Wie wird aus dem „Ich“ ein „Wir“? Und welche Einflüsse haben technischer Fortschritt und Social Media auf diese Wahrnehmung?

Einsamkeit ist ein radikales Gefühl. Insbesondere in einer Welt, in der wir nach ständigen Verbindungen suchen, in denen neue Bekanntschaften nur einen Klick entfernt zu sein scheinen, ist die Frage nach dem „Ich“ im „Wir“ existenziell. KOU befasst sich in seinem Werk mit eben diesen Fragen und stellt dabei die Vielschichtigkeit unserer Existenz in verschiedenen Aspekten des Lebens in den Mittelpunkt.

Die Ausstellung im Studio Pro Arte könnte, wenn man so möchte, als Einladung zur Selbsterforschung begriffen werden. Die Kunstwerke selbst werden zu Spiegeln, die die Erfahrungen und Emotionen der Besucher:innen darstellen und sie dazu einladen, über den eigenen Platz im „Wir“ nachzudenken. Dabei hat KOU seine Werke so gestaltet, dass sie die Grenzen zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein verwischen. In einigen Werken wird die Dualität der Identität durch kontrastierende Farben und Formen symbolisiert, während in anderen die Verschmelzung von Schriftarten und Formen die gegenseitige Abhängigkeit des Selbst und des Kollektivs darstellt. So sind die Besuchenden nicht nur passive Beobachter:innen, sondern zugleich aktive Teilnehmer:innen, die sich auf die Suche nach den Grenzen der eigenen Identität machen. Begleitet wurde die Ausstellung von dem Fotografen Dennis Grasse sowie dem Videografen Bernd Kulow.

Weitere Infos: www.shopideakou.com