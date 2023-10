Auf den ersten Blick scheint Freiburg und der U.S. Bundesstaat Kalifornien, auch bekannt unter dem Spitznahmen „Golden State“, nichts offensichtliches zu verbinden. Wie bei vielen Dingen im Leben lohnt sich auch hier ein zweiter Blick, sowohl in die Vergangenheit, als auch in die Gegenwart. Das „Fitness California“, welches mit seinen oldschool Kraftparcours an den kalifornischen Fitness Boom der 1980er Jahre erinnert, diente in den 1960er/1970er Jahren den drei Ringerlegenden Adolf Seger, Bernd Fleig und Mario Sabatini als sportliche „Home-Base“ sowie zweites Wohnzimmer.

Bezeichnendes Merkmal der drei Sportler ist, dass sie niemals die gesunde Bodenhaftung verloren haben, die bedauerlicherweise vielen häutigen Spitzensportlern völlig abgeht. Auch wenn die aktive sportliche Glanzzeit der drei Mittsiebziger lange vorbei ist, engagieren sie sich nach wie vor in ihrem zweiten Wohnzimmer und leiten täglich mit ungebrochenem Elan und Freude für den Sport das Klientel des „Fitness California“ an. Nun erscheint der Dokumentarfilm „Fitness California: Wie Man die Extra Meile Geht“, der in vielschichtiger, bildstarker Art und Weise die Geschichte dieses legendären sportlichen Hotspots nachzeichnet. Immer verbunden mit der Utopie des kalifornischen Sommers sowie einem gehörigen Schuss Nostalgie.

DiePremiere von Fitness California, welcher unter der Regie von Nadine Zacharias entstand, findet am Donnerstag, 26. Oktober, im Harmonie Kino Freiburg statt.