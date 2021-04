Tanz die Alternative: Performancekollektiv VAYA Art of Human Movement im E-Werk (2. Mai, 20 Uhr)

„My Blue Is Your Green“ des Performancekollektivs VAYA Art of Human Movement stellt die alles entscheidende Frage nach der Perspektive. Viele Konflikte entbrennen doch gerade deshalb, weil eine Partei glaubt, im Besitz einer Wahrheit zu sein, die auch eine andere für sich beansprucht. VAYA stellen dem eine Alternative entgegen: Was wenn wir von der absoluten Erkenntnis ließen und fehlbar werden? Mit akrobatischen Elementen, eigens komponierten Sounds, visuellen Effekten und Illusionen gibt die Performance einen Anblick, der gewohnte Wahrnehmungsmuster zu erschüttern weiß.

Im Livestream am 2. Mai, 20 Uhr auf www.infreiburgzuhause.de