Das Raunen der Bäume – Geschichten und Musik aus der Ökostation Freiburg (27. April, 20:15 Uhr)

Monika Ecker (Cello) und Franziska Braegger (Erzählungen) verbinden am 27. April, 20:15 Uhr Musik von Gaspar Cassadó mit Geschichten aus Indien, Schottland und Norwegen. In „Das Raunen der Bäume“ entführen sie die Zuhörenden in eine Welt die von Verzauberung, göttlichen Erscheinungen und großen Emotionen wie Glück, Gier, Melancholie und Leidenschaft handelt. Dabei ergänzen sich die Klänge des Cello solos und die Erzählungen gegenseitig. Gemeinsam gelingt es eine Lebendigkeit zu kreieren, welche die Charaktere zum Leben erwecken lassen. Die Suite für Cello solo entstammt der Feder von Gaspar Cassadó, 1897 in Barcelona geboren. Der erfolgreiche Cellist und Komponist bringt in diesem Stück romantische, impressionistische und folkloristische Elemente zusammen.

Monika Ecker studierte an der Musikhochschule Freiburg Cello bei Adriana Contino und kombinierte dies mit Diplomen in Musikpädagogik und Rhythmik. Sie spielte in Kammerorchester Trondheim Solists und im Trondheim Sinfoni Orkester. Das Barockcellostudium vollendete sie in Basel an der Schola Cantorum Basiliensis.

Franziska Braegger lernte Bewegungstheater, Theaterpädagogik und Schauspiel und spielte beim Grotowski-orientierten Ensemble „Tulari Boga“ in Bern, im „Theater Seraphim“ in Ulm und dem Umwelttheaterprojekt „Integrale TheaterWerkStatt Ulm“. 1998 gründete sie gemeinsam mit Len Shirts das Theater R.A.B. in Freiburg.

Ein Ticket für Veranstaltung „Das Raunen der Bäume“ ist für 16 Euro zu bekommen. Tickets und Infos: www.infreiburgzuhause.de/das-raunen-der-baeume/