Salsa und mehr an Dreikönige: Große Jubiläums-Gala in Waldkirch

Dass die Regio eine Hochburg der Salsa-Szene ist, das wissen eingefleischte Fans nicht erst, seit es die erste unabhängige Salsa-Info-Seite für die Regio – regiosalsa.de – gibt, die bereits seit 15 Jahren existiert. Noch länger – nämlich seit über 20 Jahren – gibt es Salsa Galas und Festivals in Freiburg. Einer der ersten, der diese ins Leben gerufen hat, ist der Deutsch-Italiener Flavio Alborino, Salsa-Tanzlehrer und offizieller ADTV-Trainer der ersten Stunde. Zum Start ins neue Jahr haben sich der Event-Veranstalter und die Betreiber von regiosalsa.de zusammengetan und feiern nun gemeinsam ihr Doppel-Jubiläum.

Dazu werden am 6. Januar, jeweils um 14, 15 und 16 Uhr Workshops angeboten mit zwei internationalen Stars und Tanzlehrer:innen: Jessy Valentini (Italien) und Willy Arey (Mexiko), gefolgt von einem gratis Schnupperkurs in Salsa (open level) mit Flavio Alborino um 20 Uhr, bevor ab 21 Uhr die große Gala Party auf zwei Tanzflächen startet – mit dem aus Offenburg bekannten Regio-DJ Chriss (OG) und einer Salsa-Show von Willy und Jessy. Im Hintergrund werden auf einer Großbild-Leinwand Impressionen aus 20 Jahren regionaler Salsa-Szene zu sehen sein. Viele weitere Überraschungen sind geplant.

Nur die Workshops sind kostenpflichtig. Die große Gala-Party inklusive Schnupperkurs, Show, Bilder-Retrospektive und Tanz auf zwei Tanzflächen ist gratis (freiwillige Spenden sind erwünscht). Parkplätze sind vorhanden; die Anbindung an den ÖPNV ist ebenfalls gewährleistet. Für das leibliche Wohl ist an beiden Tagen gesorgt.

Tickets für die Workshops: www.tanzschule-waldkirch.de, Tel. 07681-47 46 677