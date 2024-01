Irische Folkelemente und moderne Rockklänge mit The Bally Brigade im Spitalkeller Offenburg

Der Spitalkeller in Offenburg begrüßt am 27. Januar, 21 Uhr die Irish Folk Band The Bally Brigade. Die neue Band des ehemaligen Sängers und Songwriters der Ghosttown Company, welche u.a. sechs Mal beim Deutschen Rock&Pop-Preis ausgezeichnet wurde, verspricht einen spannenden Abend. An einem regnerischen Frühlingstag im irischen Killarney wurde die Band durch Chris Iry und Mary O’Cline (Saxofon/Flöten) ins Leben zu rufen. Schnell war klar, dass sie Eddy V. Tory, langjähriger Weggefährte und Virtuose an Akkordeon und Mundharmonika, mit in die Band holen.

Der Sound von The Bally Brigade verbindet irische Folkelemente mit modernen Rockklängen. Tanzbar, mit einem Schuss Tradition und treibenden Rhythmen, legt die Band großen Wert auf Eigenständigkeit. Zusammen mit ihren Mitstreitern Berny G. (Drums und Percussion), Mic Morgenthal (Bass) und Chris Sheer (E-Gitarre) zelebrieren sie eigene Songs aus der Feder von Chris Iry und Klassiker aus der irischen Musikgeschichte neu interpretiert.

Weitere Infos & Tickets: 361grad.wixsite.com/361grad