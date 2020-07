Das Kommunale Kino veranstaltet in Kooperation mit lokalen Vereinen und kulturellen Einrichtungen, wie beispielsweise dem Literaturhaus Freiburg, noch bis zum 134. September das Freiburger Open-Air-Festival “Ins Weite. Reisen in Film, Musik, Literatur”. In Zeiten eingeschränkter Mobilität müssen wir unser Fernweh mit anderen Möglichkeiten stillen. Eine Reise in ferne Länder und Kulturen können aber auch Bilder, Klänge und Worte ermöglichen. In diesem Sinne rückt das Open-Air-Festival “Ins Weite. Reisen in Film, Musik, Literatur” eine Auseinandersetzung mit dem Reisen durch filmische, musikalische und literarische Einflüsse in den Mittelpunkt.

Freiburger Open-Air-Festival “Ins Weite. Reisen in Film, Musik, Literatur” / -13. September

