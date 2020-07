Das Straßentheaterevent „EasyStreet Festival“ als TinyEdition

Das EasyStreet Festival lädt am 25. und 26. Juli zur „TinyEdition“ am Sternwaldeck ein. Statt in den kulturellen Winterschlaf zu fallen, präsentiert das Festival im charmanten Kleinformat lokale Künstler*innen für ein limitiertes Publikum. Ursprünglich hätte das EasyStreet Festival diesen Mai zum dritten Mal Freiburgs Straßen beleben sollen. Das große Format, mit Shows auf drei Plätzen in verschiedenen Stadtteilen, wurde auf nächstes Frühjahr verschoben. Auch, wenn dieser Plan B das stadtteilübergreifende Festival nicht ersetzen kann, zeigt das Team, was Straßenkunst ausmacht: Humor, Kreativität und Lebensbejahung.

Aufgrund der auf 100 Personen begrenzten Besucherzahl spielen die Künstler*innen Samstag und Sonntag jeweils zu drei verschiedenen Uhrzeiten: 12, 15 und 18 Uhr. Auf dem Programm stehen die Freiburger Clowns und Straßenkünstler*innen Fabian Flender, Anita Bertolami, Günter Klingler und Rita Bückert. Darüber hinaus erwarten die Zuschauer*innen weitere musikalische und tänzerische Überraschungen.

Eine Teilnahme ist nur nach kurzer Voranmeldung auf www.easystreetfestival.de möglich, wo auch alle weiteren Infos zu finden sind. Die Shows sind für das Publikum kostenlos. Um eine Spende wird gebeten, um das Festival und die Künstler*innen in Coronazeiten zu unterstützen.