Konzertreihe „Orgelmusik erleben“ – Barockkirche St. Peter

Das Bezirkskantorat bietet mit „Orgelmusik erleben“ eine spannende Alternative zur beliebten Konzertreihe „Internationale Orgelkonzerte St. Peter“ an, die in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden musste.

Das besondere an „Orgelmusik erleben“: Der Bezirkskantor Johannes Götz spielt in diesem Jahr alle Konzerte. In 6 thematisch verdichteten Kurzkonzerten zeigt er die Klangfülle der Orgelanlage von St. Peter und die stilistische Weite von Orgelmusik aus der Barockzeit bis zum Impressionismus. Titel wie „Zur Stadt Paris“, „Donaureise“ oder „Musikalische Tapas“ lassen erahnen, dass es bei diesen Konzerten um mehr als eine Abfolge von Orgelstücken geht. Die SWR-Sprecherinnen Sofia Flesch Baldin, Monja Sobottka und Luise Wunderlich sind engagiert, durch kompetente Moderation Zusammenhänge zu erklären und der Orgelmusik eine (längst fällige) weibliche Stimme zu geben.

Da sich an die gesetzlichen Bestimmungen und die Vorgaben der Pfarrgemeinde zum Kirchenraum gehalten werden muss, können max. 100 Personen am Konzert teilnehmen. Es gibt Einzeltickets und Doppeltickets für zwei zusammengehörige Personen, die entweder verheiratet oder verwandt sind oder in häuslicher Gemeinschaft leben. Die üblichen Hygiene- und Abstandsbestimmungen sind einzuhalten.

Für Alle, die nicht vor Ort sein können oder wollen, gibt es die kostenfreie Möglichkeit, das Konzert per Live-Stream über die Homepage www.barockkirche-st-peter.de anzuhören .

Termine der Reihe: 26.07. „Zur Stadt Paris“; 02.08. „Bach4ever“; 09.08. „Affekt & Temperament“; 16.08. „Musikalische Tapas“; 23.08. „Donaureise“; 30.08. „Lautmalereien“