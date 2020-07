Bis zum 30. September 2020 können sich Künstler*innen für ein Stipendium 2021 der Kunststiftung Baden-Württemberg in den Sparten Bildende Kunst, Musik (Jazz, Klassik, Komposition und Neue Musikformen), Literatur und Darstellende Kunst bewerben. Jedes Jahr vergibt die Kunststiftung ungefähr 20 Stipendien in Höhe von bis zu 12.000 € und hat somit bereits über 1100 Künstler*innen gefördert.

Bewerben können sich Künstler*innen, die ihren ersten Wohnsitz oder Arbeitsschwerpunkt in Baden-Württemberg oder einen wesentlichen Teil ihrer Biografie in Baden-Württemberg verbracht haben, der für ihr künstlerisches Schaffen entscheidend ist. Die zugelassene Altersgrenze liegt bei 35 Jahren, in begründeten Ausnahmefällen (Elternzeit oder längere Krankheit) kann die Altersgrenze auf 40 Jahre angehoben werden. Über die Stipendienvergabe entscheiden Fachjurys.

Bewerbungen für den Bereich Bildende Kunst und Darstellende Kunst sind erst nach der Ausbildung möglich. Für die Kategorie Literatur wird ein Hochschulabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation vorausgesetzt. In der Sparte Musik können sich auch Studierende bewerben. Eine reine Projektförderung ist nicht möglich.

Bewerbungsfrist ist Mittwoch, 30. September 2020 (Datum Poststempel).

Download der Bewerbungsunterlagen: https://www.kunststiftung.de/aktuelle-ausschreibungen.html