Neun Videoinstallationen brechen mit dem Alltag des Basler Messeplatzes

Der Messeplatz Basel ist ein Ort vielfältiger Begegnungen. Kultur, Produktaustausch, Innovation und Vorstellung treffen aufeinander, in ständiger gegenseitiger Reflexion. An diesen Ort tritt das neue Projekt „Augen-Blick“ der Videocity Basel. In dieser „Big Brother“-Situation am öffentlichen Ort werden bis zum 25. Mai neun Videos an der Fassade des Congress Center Basel, dem sogenannten „eBoard“ gezeigt. Der Alltagstrubel der Innenstadt wird unterbrochen oder begleitet, die Arbeiten fordern heraus, lenken den Blick auf neue Aspekte einer Gesellschaft der medialen Dauerbespiegelung.

Ein Highlight ist das „Surveillance Chess“ der !Mediengruppe Bitnik, das die Bilder einer Überwachungstechnologie in Schachmuster verwandelt. Belle Schafirs Video „What is the color of your father‘s eyes“ lenkt den Blick auf Augen, die geschlossen, offen, versteckt oder eindringend wirken. Den Blick auf das ganze Gesicht eines Menschen lenkt der französische Künstler Robert Cahen, der mit „Françoise“ seine Schwester in Großaufnahme zeigt. Casilda Sánchez‘ Arbeit „As Inside as the Eye Can See“ zeigt zwei Augenpaare in unmittelbarer Konfrontation. Eine Nahaufnahme, die ein Kreuzfeuer der Blicke innerhalb der Basler Öffentlichkeit provoziert. Im Hintergrund stets präsent: Das Rauschen der Großstadt.

