Neues Förderprogramm: Stadt Freiburg unterstützt Sommerfestivals

Der Gemeinderat Freiburg hat am Dienstag das Förderprogramm „Kultursommer 2022“ beschlossen. Das Programm soll herausragende und für die Festivallandschaft in Freiburg bedeutsame Sommerfestivals stärken und wurde nun mit 320.000 Euro ausgestattet. Der „Kultursommer 2022“ des Kulturamtes Freiburg knüpft an die Initiative verschiedener Freiburger Kulturschaffender und Kultureinrichtungen an, die in den letzten beiden Jahren verschiedene Formate für die Sommermonate entwickelt und veranstaltet haben. Diese Formate konnten vor allem wegen der

Förderprogramme des Landes möglich gemacht werden, die Kultur in der Corona-Pandemie zusätzlich gefördert haben. Mit dem „Kultursommer 2022“ sollen Sommerfestivals in Freiburg genügend Unterstützung erhalten, um auch ohne Landesförderung stattfinden zu können. Da nicht alle eingeplanten Mittel für das Freiburger Stadtjubiläum verbraucht wurdenwurden, wird das übrig gebliebene Budget für den „Kultursommer 2022“ eingesetzt.

Anträge für das Förderprogramm können bis 22. April beim Kulturamt gestellt werden. Voraussetzung ist unter anderem, dass es sich um Sommerfestivals für Kunst- und Kultur handelt, also die Präsentation von Kunst- und Kultur jedweder Sparte im Mittelpunkt steht. Außerdem muss das Festival in den Monaten Juni bis Anfang Oktober auf einem Freigelände stattfindet. Die Antragssumme muss mindestens 30.000 Euro betragen. Alle weiteren Angaben zu den Voraussetzungen und den Vergabemodalitäten sowie das Antragsformular sind auf der Seite www.freiburg.de/kulturamt zu finden. Weitere Informationen sind beim Kulturamt telefonisch erhältlich unter 0761/2012105 oder per E-Mail unter udo.eichmeier@stadt.freiburg.de