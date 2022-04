Stelen und Refliefs von Bernd Wehner im Podium Kunst e.V. in Schramberg

Das Podium Kunst e. V. hat seinen Sitz in der Beletage des Schramberger Schlosses, die mit einer quer durch das Gebäude laufenden Raumachse überrascht. So lässt sich ein plastisches Werk wie das von Bernd Wehner hier mit ca. 48 Arbeiten großzügig in den drei verbundenen Räumen mit wirkungsvollen Blickachsen präsentieren. Der zentrale Raum erlaubt eine nach Größen differenzierte Inszenierung der Stelen in drei Gruppen. Die gerahmten Arbeiten mit Eisenoxyd auf Packpapier an den umgebenden Wänden weisen den Stelen verwandte Formen auf – rahmen also ihrerseits die drei Skulpturengruppen. Die beiden seitlichen Räume haben ihr eigenes Programm: Der östliche ist durch die – auch doppelseitigen – Reliefs geprägt, der westliche findet seinen achsialen Abschluss durch die zweireihig präsentierten acht „Köpfe“. Bernd Wehner hat seit 2006 sein Material gefunden: Er arbeitet mit Karton, mit Packpapier und mit wiederverwendeten Bleiblechen – seine Form einer „arte povera“ und eines Recyclings. Pappe bildet den Kern der geometrischen, aufeinander gesetzten Grundformen. Die Stelen lassen an Felsnadeln oder Waldpilze denken oder an die Proportion des Menschen mit Unterkörper, Rumpf und Kopf. Die Vertikale ist unspektakulär aber variantenreich geformt. Die Oberflächen erscheinen malerisch mit ihren subtil changierenden Grautönen und dem markanten Schwarz des Bitumens. In den blockhaften Köpfen ist das streng reduziert. Der Formenreichtum der Reliefs ist ungleich größer: Statt Farbigkeit gibt es ein Spiel von Licht und Schatten, das in den Vor- und Rücksprüngen der Kartonkörper zu einem facettenreichen Hell und Dunkel wird. Einige neue Reliefs mit vom Eisenoxyd dunkler gestalteten Kartonoberflächen erinnern an ihr Ursprungsmaterial Holz. Insgesamt würdigt diese Ausstellung ein künstlerisches Schaffen, das eine unverwechselbare Position des Plastischen repräsentiert.

Bernd Wehner, Stelen und Reliefs, Podium Kunst Schramberg, Schloss, Bahnhofstraße 1, Di – Sa 13 – 17 Uhr, Sonn- u. Feiertage 11 – 17 Uhr. www.podiumkunst.com. Bis 24.04.22