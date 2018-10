Stadtleben | Oktober 2018 | von Friederike Zimmermann Neu in Freiburg: Zauberzentrum im Kulturschiff Das Gasthaus Schiff bespielt seinen historischen Gewölbekeller Ein neues Format bereichert die Veranstaltungslandschaft: Das Freiburger Zauberzentrum. Ab Mittwoch wird im Gewölbekeller des Gasthaus Schiff in der Schwarzwaldstraße wöchentlich Magie auf höchstem Niveau geboten. © Promo Das Erste, was an diesem Mann auffällt, ist sein magischer Blick aus unendlich blauen Augen. Christoph Borer aus Biel in der Schweiz ist Zauberkünstler. Er zählt in diesem Metier zu den Größten, tritt europaweit solo oder als Duo Soluna mit der jungen Zauberkünstlerin Luna Lux in Shows auf und hat dabei schon sehr viele Menschen in seinen magischen Bann gezogen.

Wer träumt schließlich nicht davon, andere mit seinen Zaubertricks zu verblüffen und das gesamte Umfeld in blankes Staunen zu versetzen. Diesen Traum kann man sich fortan im Freiburger Zauberzentrum erfüllen, das am 17. Oktober, um 20.30 Uhr vom Duo Soluna mit einer Premierenshow im historischen Gewölbekeller des Restaurants Schiff eröffnet wird. Fortan darf man sich hier jeden Mittwoch um 20.30 Uhr eine Stunde lang bezaubern lassen – der Gewölbekeller wird zum „Arcanum II“. Geboten wird Zauberei auf höchstem Niveau. Neben eigenen Shows, in denen die beiden mit neuen Kunststücken und alter Magie aufwarten, finden immer wieder auch andere Zauberer, die ebenfalls zu den Besten in Europa gehören, ihren Weg ins Zauberzentrum: Lorenz Schär, Jörg Alexander, Juno… Die Liste der eingeladenen Zauberkünstler ist bereits auf Monate gefüllt. Das hat es so in Freiburg bislang noch nicht gegeben. Die Idee dazu hatte „Manny“ Peter Braun, der selbst hie und da als Zauberkünstler auftritt und sich mit diesem Zauberzentrum einen Kindheitstraum erfüllt. Doch ist er nicht nur geistiger Mentor des Ganzen, sondern tritt neben „Rilling-Alarmsysteme“ auch als Sponsor auf. Für die Leitung konnte er Christoph Borer gewinnen, zudem wird es unter der fachkundigen Anleitung von Luna Lux für Jung und Alt eine Zauberschule geben. Doch damit nicht genug: Mit dem Zauberzentrum wird im Gasthaus Schiff gleich eine ganz neue Kult(ur)-Stätte eröffnet, die dem historischen Gewölbekeller „unter Deck“ neues Leben einhauchen wird. Mit im Boot sind auch die Freiburger Blues Association und das Impro-Theater L.U.S.T.; Erstere bieten bereits seit drei Jahren jeden Montag, um 20.30 Uhr, „unter Deck“ im Gasthaus Schiff Blueskonzerte mit renommierten Gastbands. Vor den Veranstaltungen kann man sich jeweils im Restaurant Schiff mit einem feinen Abendessen einstimmen oder hinterher bei Tapas an der Bar, die auch eine große Whiskey- oder Gin-Auswahl bereithält, entspannen. Und dies ist die zweite Botschaft, auf die Freiburg lange gewartet hat: Die Möglichkeit, auch nach einem Konzert etwas zu Essen zu bekommen, noch dazu in solch schönem Ambiente, ist angesichts der Lage des (Kultur-)Schiffs – zumal in der Nachbarschaft von Musikhochschule und Ensemblehaus – mehr als verlockend. Was: Freiburger Zauberzentrum

Wann: jeden Mittwoch. Eröffnungsshow: Mittwoch, 17. Oktober 2018, 20.30 Uhr.

Wo: Gasthaus Schiff

Web: www.zauberzentrumfreiburg.de, www.freiburgerschiff.de

