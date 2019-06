Kunst | Juni 2019 | von Annette Hoffmann Mitte Juni ist in Basel Kunst-Hochzeit Vom 10. bis 16. Juni 2019 sorgen Art Basel, Volta 10, Design Miami, Photo Basel und mehr für volle Kunst-Terminkalender in Basel. © Art Basel Der Kunstmarkt kennt keine Verschnaufpause und auch keine Feiertage. In diesem Jahr fällt die Eröffnung der “Liste – Art Fair “auf den Pfingstmontag. Kein Grund, nicht wie jedes Jahr als erster an den Start zu gehen und den Beginn der Kunst-Woche in Basel mit einer öffentlichen Vernissage zu feiern. Doch in diesem Jahr ist doch etwas anders. Mit Joanna Kamm hat die Liste eine neue Leiterin, nachdem Peter Bläuer, der der Kunstmesse seit 1996 vorstand, im letzten Jahr zurücktrat. Mit Kamm haben die Galeristinnen und Galeristen eine Ansprechpartnerin, die viel vom Kunstmarkt versteht, war sie doch selbst Galeristin. Seit einigen Jahren bereits nimmt sich die Art Basel Zeit mit der Eröffnung für das breite Publikum. Auch dies gehört zur Strategie, die Marke Art Basel immer exklusiver zu machen. Vom 13. bis 16. Juni werden in der Messe gut 290 Galerien zu Gast sein, die mehr als 4.000 Künstlerinnen und Künstler vertreten. Wem das Gewusel in den einzelnen Kojen eine zu große Dosis ist, die Unlimited mit ihren Videoprojektionen, Installationen, Malerei und Skulpturen hat sich noch jedes Jahr gelohnt und auch den Art Parcours sollte man nicht verpassen. Er lohnt sich nicht allein wegen der zeitgenössischen Kunst, sondern auch wegen der Räume in Basel, in denen sie zu sehen sind und die meist dem Besucher verschlossen bleiben. Dieses Jahr pausiert die Scope, während die Volta-Show bereits das zweite Mal im Stadtteil St. Johann ihre Zelte aufgeschlagen hat. Ihren Platz gefunden haben die Messen, die sich wie die photo basel auf Fotografie, die Design Miami auf Design und wie die I never read auf Kunstbücher, Editionen und Papierkunst spezialisiert haben. Jüngster Zugang ist dabei die Messe Paper Positions, die sich auf Zeichnungen und das Material Papier konzentriert. Art Basel: 13. bis 16. Juni 2019, Messe Basel, Messeplatz 10, 4005 Basel, www.artbasel.com



Volta: 10. bis 15. Juni 2019, Gewerbe- und Kulturhaus Elsässerstrasse, Elsässerstrasse 209/215 4056 Basel, www.voltashow.com



Design Miami: 11. bis 16. Juni 2019, Messe Basel, Messeplatz 10, 4005 Basel, www.basel2019.designmiami.com



Liste – Art Fair: 10. bis 16. Juni 2019, Burgweg 15, 4058 Basel, www.liste.ch



Photo Basel: 11. bis 16. Juni 2019, Volkshaus Basel, Rebgasse 12-14, 4058 Basel, www.photo-basel.com



I never read – Art Book Fair: 11. bis 16. Juni 2019, Kaserne Basel, Klybeckstrasse 1b, 4057 Basel, www.ineverread.com



Paper Positions: 11. Bis 16. Juni 2019, Restaurant Ackermannshof, St. Johanns-Vorstadt 19-21, 4056 Basel www.paperpositions.com Amir Reza Koohestani inszeniert Arnold Weskers „Die Küche“ am Theater Freiburg Legendäre Globussegmentkarte von Martin Waldseemüller wird in Offenburg ausgestellt »

Newsletter E-Mail-Adresse Die Datenschutzerklärung habe ich gelesen und akzeptiere sie. Lassen Sie sich benachrichtigen, wenn die neue Ausgabe des Kultur Joker erschienen ist. Unsere Printmedien Anzeigen