Lisa Bräuniger (Theater im Marienbad) für den Deutschen Theaterpreis „Der Faust“ nominiert

Sich in körperlicher Hinsicht zu entwickeln ist ein Prozess, den wir alle in unserem Leben durchgemacht haben. vom Kind zum Jugendlichen und vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Mit eben dieser Entwicklung beziehungsweise deren Facetten setzt sich das Stück „WHAT THE BODY?!“ auf verschiedenen Ebenen auseinander. (Besprechung im Kultur Joker: www.kulturjoker.de/what-the-body-sucht-nach-koerperbildern-jenseits-der-schubladen)



Lisa Bräuniger, ihres Zeichens Hauptdarstellerin von „WHAT THE BODY?!“, wurde für ihre schauspielerische Performance in der Kategorie „Darsteller*in Theater für junges Publikum“ des Deutschen Theaterpreises „Der Faust“ nominiert. Die Jury begründet ihre Nominierung wie folgt: „Lisa Bräuniger schlägt Haken, wirft im Zickzack die Gedanken in den Raum, und vor allem: Sie spielt. Sie spielt mit sich selbst und ihrem Körper genauso wie mit dem Publikum, den Körpern der Anwesenden. […] Die Spielerin sucht die körperliche Nähe zum Publikum, sie baut Raumspannungen mit Körpern, sie lädt ein zum Stehen, Laufen und Tanzen. Eine außergewöhnliche Aufführung, die allein von der Präsenz, Virtuosität und großen Spielfreude der Spielerin Lisa Bräuniger lebt.“

Der seit 2006 vom Deutschen Bühnenverein in Kooperation mit der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste sowie der Kulturstiftung der Länder vergebene Preis, zählt bundesweit zu den renommiertesten seiner Art. Für das Theater im Marienbad und ihre Schauspielerin ist die Nominierung ein großartiger Erfolg, der zugleich die Qualität, als auch die Wertschätzung für die Arbeit des Marienbades verdeutlicht. Getragen wird das Ensemble federführend durch den Verein Freiburger Kinder- & Jugendtheater e.V.. Die Preisverleihung des Deutschen Theaterpreises „Der Faust“ findet am 25. November im Thalia Theater Hamburg statt.

