Balancenotavailable: Freiburger Modelabel BNA verbindet Ästhetik mit sozialer Verantwortung

Balancenotavailable, kurz BNA, ist der Name eines jungen Modelabels aus Freiburg, das zeitgenössische Kunst mit Mode verbindet und so den Zeitgeist einer Generation treffen möchte. Im Zentrum der Philosophie des Labels rund um Gründer Leon Lenski stehen Diversität, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung. So veröffentlichte BNA unter anderem die Kollektion „Learn to Love“, deren Siebdrucke in Zusammenarbeit mit ehemals drogenabhängigen Menschen in Stuttgart entstanden sind – einmal mehr konnte das junge Freiburger Label so unter Beweis stellen, dass Mode nicht nur ästhetische Ansprüche erfüllt, sondern zugleich soziale und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen kann und soll.

Balancenotavailable versteht sich selbst also nicht nur als Modelabel, sondern viel mehr als Teil einer sozialen Bewegung, die ihre Werte und Zukunftsvisionen durch Kunst und Performance transportiert. In der aktuellen Kollektion „Impermanent“ setzt sich BNA mit der Vergänglichkeit des Lebens auseinander. Wie schon in der vorangegangenen Kollektion „BNA TIDES“ steht im Mittelpunkt die Frage nach Sinnhaftigkeit und zugleich die Erkenntnis, dass wahre Schönheit in der ständigen Veränderung und Anpassung unserer Umwelt liegt. Passend dazu sieht Leon Lenski als Highlight der Kollektion die neu eingeführten und handgefertigten Upcycling-Vintage-Artikel, in denen der Gründer insbesondere den Aspekt der Nachhaltigkeit für sein Label vertreten sieht.

Wer nun neugierig geworden ist, kann am 30. September, 21.45-21.55 Uhr, eine Fashionshow von Balancenotavailable auf dem Münsterplatz in Freiburg besuchen, bei der alle bisher veröffentlichten Kollektionen zu sehen sein werden. Ausklang findet der Abend mit DJ und Getränken.

Weitere Infos: balancenotavailable.com