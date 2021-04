Lesungen, Kochkurs und Ferienprogramm für Kids: Das Carl-Schurz-Haus lädt ein

Im Carl Schurz Haus gibt es ein neues Programm für Groß und Klein. Spannende Aktionen und Themen sind zu besuchen und reichen vom Kochkurs, über Ferienbetreuung bis hin zu spannenden Lesungen. Angefangen mit der Spring Academy – Schulferien auf Englisch, die in Präsenz stattfinden können und für den Zeitraum 6. bis 9. April angesetzt sind. Für Kinder von der 1. – 8. Klasse ist das Programm um das Prinzip der Erlebnispädagogik aufgebaut. Das heißt also Sport, Spiel, Basteln, Kochen, Musik und Theater werden neben dem Sprachunterricht für die teilnehmenden Kinder angeboten. Für Schüler*innen der 9. – 10. Klasse stehen kultureller Austausch und die individuellen Bedürfnisse im Vordergrund. Für Interessierte gibt es noch Plätze, weitere Infos zur Anmeldung unter www.carl-schurz-haus.de.

Am Mittwoch, 31. März, 19:15 Uhr ist die Autorin Julia Phillips mit ihrem Roman Disappearing Earth & What Russia Means To Me geladen. Dieser dreht sich um dreizehn Geschichten verschiedener Frauen. Unter anderem geht es um zwei entführte Schwestern an der Küste Kamtschatkas und die Spurensuche nach diesen jungen Frauen. Phillips erzählt davon, wie das Leben in einer männerdominierten Gesellschaft und im Schatten der verschwunden Sowjetunion aussieht.

Zu guter Letzt ist ein Online-Kochworkshop im April vorgesehen. Unter dem Motto Plant-Based Cooking for Everyone stellt Köchin Hannah Huddy verschiedene Gerichte und pflanzliche Alternativen vor. Teilnehmende bekommen zwei Kochboxen für zwei oder vier Personen zugesandt. Neugierige können sich bis zum 14. April anmelden. Stattfinden wird der Kurs am 24. April.

Auch die Bibliothek des Instituts hat wieder geöffnet und ist mit vorheriger Anmeldung Dienstag bis Donnerstag zwischen 16:30 und 18:30 Uhr zu besuchen. Weitere Informationen zur Anmeldung und den verschiedenen Veranstaltungen unter: www.carl-schurz-haus.de.