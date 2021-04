Kunstverein ART Bad Krozingen e.V. präsentiert Kunstprojekt im Kurpark

Seit Montag schmücken sechs große Wandgemälde die Unterführung von der Schlatter Straße bis zum Kurpark in Bad Krozingen. Diese Kunstausstellung ist in Kooperation mit dem Kunstverein ART Bad Krozingen und dem Kurpark entstanden. Die Varietät von Kunstformen steht bei diesem Projekt im Vordergrund, ebenso die Offenheit gegenüber jeder und jedem, ob Kunstanfänger oder Profi.

Die Kunstwerke für den Kurpark wurden von Dieter Riesterer angefertigt. Hauptberuflich ist der Münstertäler als Elektroinstallateurmeister tätig und hat Kunst zu seinem Hobby gemacht. Unter anderem arbeitet er künstlerisch für seinen Fasnachtsverein Ori Müvo, und hat bei dieser Arbeit eine Vorliebe für Bleistift- und Kohlezeichnungen sowie Öl- und Acrylfarben entwickelt. Er ist für seine Zeichnungen und Kulissen auf Papier, Holz, Garagentoren oder andern Untergründen bekannt. Seine Werke in der Unterführung zeigen verspielte Malereien mit kleinen Details zum Entdecken, aber auch satirische Porträts von Personen aus der Musik-, Kunst- und Schauspielszene. Die Bilder wurden auf Holzplatten gemalt, die an den Wänden der Unterführung befestigt sind. Auf der einen Seite der Unterführung sind nun Ariel, Nemo, aber auch die Minions zu sehen, angelehnt an die beliebten Kinderfilme. Auf der anderen Seite der Tenor Luciano Pavarotti, Mick Jagger und Robbie Williams. Aber auch lokale Institutionen sind auf den Kunstwerken vertreten, unter anderem die Stadt Bad Krozingen, der Kurpark und die Vita Classica Therme. Beim nächsten Besuch des Kurparks können Sie selbst ein Auge auf die Malereien werfen!

Weitere Infos zum Kunstverein: www.art-bad-krozingen.de