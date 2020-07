KurzFilmFestival “Shorts at Moonlight” online erleben

Zum ersten Mal findet das KurzFilmFestival Shorts at Moonlight online statt. Wer beim Blick in den Nachthimmel eine Sternschnuppe entdeckt, darf sich etwas wünschen. Analog dazu haben sich die Macher des beliebten Open-Air-KurzFilmFestivals Shorts at Moonlight für die Saison 2020 etwas Besonderes überlegt: Vom 15. Juli bis 31. August 2020 werden in einem von den Zuschauern zusammengestellten Wunschprogramm Sternstunden aus 17 Jahren Festivalgeschichte gezeigt, darunter Oscar-Gewinner und Publikumslieblinge.

Wie es die Fans bereits kennen, werden die Filme an 15 Abenden, immer von Mittwoch bis Sonntag, zur „normalen“ Festivalzeit gezeigt und um 20.00 Uhr online freigeschaltet. Alle Programme stehen dann noch bis zum 31. August zur Verfügung. Wie gewohnt sind die Abende moderiert und werden durch Interviews mit den Filmemacher*innen begleitet.

Zugang zu allen 15 Programmen erhalten die Zuschauer*innen mit einem Festivalpass, die Abende können aber auch einzeln gebucht werden. Wer auch 2020 nicht auf Kurzfilme zu Mondschein und Sternschnuppen verzichten möchte, sollte sich aber nicht zu viel Zeit lassen – wie die Sitzplätze des mit rund 9.000 Besuchern traditionell ausverkauften Festivals, sind auch die Karten und Festivalpässe der Online-Ausgabe limitiert.

Weitere Infos und Tickets unter: www.kurzfilmfestival.de