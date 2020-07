Debatten Arena: Wem gehört die Straße? – 15. Juli, 19 Uhr, Bürgerhaus Zähringen

Eine weitere Ausgabe der Debatten Arena findet am Mittwoch, 15. Juli, 19 Uhr im Bürgerhaus Zähringen unter dem Thema “Wem gehört die Straße” statt. Über wenige Themen wird in Deutschland derzeit leidenschaftlicher diskutiert als über die Zukunft unserer Mobilität. In der Debatten Arena tauschen sich Freiburger*innen in einem Diskurs aus, um eine gemeinsame Zukunftsperspektive der Mobilität für Freiburg zu entwickeln. Dabei geht es nicht um Expert*innenwissen, sondern darum, konstruktiv ins Gespräch zu kommen und gegenseitiges Verständnis zu fördern. Folgende Fragen stehen dabei im Raum: Warum soll ich mich als Autofahrer*in immer mehr einschränken? Wer nimmt hier wem eigentlich den Platz weg und gibt es vielleicht auch Lösungen, die für alle tragbar sind? Die Anzahl der Teilnehmer*innen im Bürgerhaus Zähringen ist aufgrund der Corona-Verordnung eingeschränkt. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei und live vor Ort wie auch digital über einen Youtube Stream möglich. Eine verbindliche Anmeldung ist in beiden Fällen notwendig. zur Anmeldung: https://pretix.eu/vcdrvsb/da/

Link zur Veranstaltung: www.fr-entscheid.de