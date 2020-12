Kinder lieben phantastische Abenteuer

Vorlesen, Bücher angucken und dabei rund um verrückte Abenteuer zu fabulieren, das ist eine Lieblingsbeschäftigung von Kindern. Tomi Ungerer wusste dies, als er die Familie Mellops erfand, eine seltsame Schweinefamilie, die viel erlebt hat, als Höhlenforscher und Schatzsucher, bei Waldbränden und Inselaufenthalten. Den Mellops machen Herausforderungen einfach Spaß und wenn diese spektakulär überstanden sind, wartet Zuhause eine leckere Sahnetorte, wie etwa in „Familie Mellops feiert Weihnachten“. In dieser Geschichte wollen die vier Mellops-Kinder Bedürftige mit einem Christbaum überraschen; doch ob im Waisenhaus oder im Gefängnis, alle haben schon ihren Baum. Aber letztlich finden die Kinder ein Haus, in dem die Bewohner einsam und verlassen sind; diese können sie zur Überraschung beschenken und erleben, dass ihr Weihnachtswunder für andere auf sie selbst zurückwirkt und geteilte Freude einfach das Größte ist. Immerwährend – für Jung und Alt!

Tomi Ungerer. Familie Mellops feiert Weihnachten. Diogenes 2020

„Die Abenteurer“ sind ein kleines, feines Bilderbuch mit viel Potential, wozu ansprechend farbige Illustrationen beitragen: Drei Freunde langweilen sich in Mullewapp, sogar Hühner, Schweine und Kater Leo sind beschäftigt und haben keine Zeit zu spielen. So beschließen die „Drei“ mit dem Fahrrad auf Reisen zu gehen; gleich hinter dem Ackerbeginnt das Abenteuer, dort retten sie Gänse vor dem Wolf. Dann finden sie eine Flaschenpost, die sie auf die Idee bringt, bis ans Rote Meer zu fahren; sie kommen durch die Wüste und treffen sogar Piraten. Der Hilfe von Elefant Jumbo ist es zu verdanken, dass sie pünktlich zum Abendessen zurück sein können, wo Mullewapps Bewohner neugierig warten, was Johnny Mauser, der dicke Waldemar und Franz von Hahn zu erzählen haben. Jede Doppelseite des Buches enthält maximal drei Sätze, die sich zum Vorlesen eignen, während man detailreiche Bilder betrachtet und ausphantasiert. 1994 erschienen und jetzt neu aufgelegt.

Helme Heine. Die Abenteurer. Diogenes 2020