Mobilfunkanbieter WEtell setzt Klimaschutzversprechen um

Nachhaltiger Mobilfunk – geht das? Das Freiburger Unternehmen WEtell gibt die Antwort darauf. 2019 gegründet, ist WEtell seit Juli 2020 auf dem Markt unterwegs. Seit dem 1. September ist ein Vertrag nach vier Tarifen für alle Interessierten möglich. WEtell versteht sich als grüne und gerechte Alternative zu anderen Anbieter*innen im Mobilfunksektor. Schwerpunkte sind Klima- und Datenschutz sowie Fairness und Transparenz. Das Motto des Unternehms: „Wechsel deine Perspektive.“

Schon innerhalb der Basis- und Infrastruktur setzt das 10-köpfige Freiburger Team auf Klimaschutz. Auch bei der Partnerwahl und Unternehmensführung sollen umweltfreundliche Leitlinien ein unabdingliches Entscheidungskriterium sein. Entstehende CO2-Emissionen sollen durch den Bau von Solaranlagen in Deutschland kompensiert werden. Das Ziel: Hundertprozentig grün telefonieren. Und: Emissionen sollen langfristig nicht nur kompensiert, sondern insgesamt vermieden werden.

Dieses Ziel hat der grüne Mobilfunkanbieter WEtell nun erreichen können. In Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, darunter die grüne Suchmaschine Ecosia, der Ökostromanbieter Naturstrom sowie die GLS Bank, ist es WEtell gelungen, die ersten 1.000 Solarmodule zu errichten. Bereits jetzt kann der nachhaltige Mobilfunkanbieter den Energiebedarf der ersten 10.000 Kund*innen zu 200 Prozent abdecken, bei aktuell 3000 Bestandskund*innen.

Ein großes Ziel von WEtell für das Jahr 2021 ist die Zertifizierung des Unternehmens nach den Kriterien der Gemeinwohlökonomie, um den Fokus von steter Profitmaximierung zu nachhaltiger Wirtschaft zu verschieben. Gewinne sollen zuvorderst der Stabilisierung und Zukunftsfähigkeit des Unternehmens dienen und nicht selbstzweckhaft und wertfrei verfolgt werden. Das bleibt die langfristige Perspektive, der sich WEtell verschreibt. Darüber erklärt sich auch der Name des Unternehmens. Es geht um ein „Uns“. Anders ist die Klimawende nicht zu schaffen.

Weitere Infos: www.wetell.de