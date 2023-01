iz3w und Koki veranstalten Horrornacht am Freitag, der 13. Januar

Das iz3w veranstaltet gemeinsam mit dem Kommunalen Kino Freiburg eine Horrornacht am – wie sollte es anders sein – Freitag, der 13. Januar, ab 19 Uhr im Koki. Wovor fürchtet sich unsere Gesellschaft? Es ist immer auch eine politische Frage, der Horrorfilme nachgehen. Als kollektive Albträume erzählen sie von Verdrängtem, von Tabus und auch von den Verdammten dieser Erde. Auf der Horrornacht von iz3w und Koki stehen drei solche internationale Albträume auf dem Programm: The Untamed aus Mexiko, Geht Out aus den USA und Medusa aus Brasilien. Dazu spendiert das iz3w einen blutigen Drink und es gibt die neue Ausgabe der Zeitschrift zwischen Nord und Süd mit dem Themenschwerpunkt „Grauen ohne Grenzen. Horror in Film & Literatur“ zu erwerben. Frohes Gruseln & Monster aller Länder vereinigt euch!

THE UNTAMED

Alejandra und Ángel führen eine unglückliche Ehe in einer Kleinstadt in Mexiko. In der Öffentlichkeit gibt sich Angel schwulenfeindlich, hat jedoch eine Affäre mit Fabian, dem Bruder seiner Frau. Bald begegnet das Paar der mysteriösen Verónica und einer aufregenden Kreatur, die in einer abgelegenen Hütte im Wald haust. Ein Ausweg aus der Ehekrise?

Mexiko 2016 / OmeU / 100 Min.

Regie: Amat Escalante

Fr 13.01., 19:00 / Einführung: Fabian Lutz

GET OUT

Familienbesuch als Albtraum: Der afroamerikanische Fotograf Chris soll bei einem Wochenendbesuch die gutbürgerlichen Eltern seiner weißen Freundin Rose kennenlernen. Seine anfänglichen Bedenken schwinden, als er auf dem Anwesen von Dean und Missy herzlich empfangen wird. Im Lauf des Wochenendes macht Chris jedoch eine Reihe von beunruhigenden Entdeckungen. GET OUT wurde 2018 mit dem Oscar für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet.

USA 2017 / DF / 114 Min.

Regie: Jordan Peele

Fr 13.01., 21:00 / Einführung: Katrin Dietrich

MEDUSA

Brasilien in einer dystopischen Zukunft: Die Kirche regiert das Land. Nachts ziehen Mariana und ihre Mitstreiterinnen durch die Stadt und jagen Sünderinnen. Ihre Ideologie fußt auf einer Legende, wonach die Sünderin Melissa zur Heiligen wurde, als ein Engel ihr das Gesicht verbrannte. Mariana begibt sich auf eine Spurensuche, die sie in eine ihr fremde Welt der menschlichen Nähe führt, die langsam auch sie zu verändern beginnt.

Brasilien 2021 / OmeU / 90 Min.

Regie: Anita Rocha

Fr 13.01., 23:00 / Einführung: Niko Grimm

Eintritt pro Film jeweils: 8,00 € / 5,00 € ermäßigt. Weitere Infos: www.koki-freiburg.de