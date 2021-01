Internationale Kulturbörse Freiburg – ein digitaler Raum für den gemeinsamen Austausch (18.-20. Januar)

Vom 18.-20. Januar 2021 findet die Internationale Kulturbörse Freiburg erstmals im digitalen Format statt. Die etablierte Fachmesse ist eine Plattform, auf der sich Kulturschaffende austauschen und vernetzen, miteinander ins Gespräch kommen und sich Anregungen für ihre tägliche Arbeit holen können. Ein gemeinsamer Austausch, der gerade in Zeiten der Pandemie noch essenzieller geworden ist.

Dass ein digitales Format das Live-Erlebnis der Freiburger Kulturbörse nicht ersetzen kann, ist den Veranstalter*innen bewusst. „Es ist jedoch unser Ansinnen“, so FWTM-Geschäftsführer Daniel Strowitzki, „Präsenz zu zeigen und keine Zweifel daran zu lassen, dass Kulturschaffende auch in Zeiten der Pandemie aktiv und ideenreich sind.“

Trotz der schwierigen Voraussetzungen ist es den Veranstalter*innen gelungen, ein vielseitiges Angebot für digitale Besucher*innen zu ermöglichen. Über 150 Aussteller*innen informieren über Trends und Tendenzen der Kulturszene während der Pandemie.

Besonders großen Raum bietet die IKF.digital dem Seminar- und Vortragsprogramm. „Hier können unsere Besucher*innen gerade in diesen Zeiten, in denen oft die einzige Gewissheit in der Ungewissheit dessen zu bestehen scheint, was da noch alles auf uns zukommt, Anregungen, Best Practice Beispiele und Impulse für ihre Arbeit vor Ort erhalten“, so Susanne Göhner, Projektleiterin der Internationalen Kulturbörse Freiburg. Demnach werden beispielsweise die aus der Pandemie resultierenden Entwicklungen für Kulturschaffende aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet: Wie hat die “Virtualisierung“ die Branche verändert? Wie ist es mit dem Vertragsrecht in Coronazeiten? Welche Formate haben Künstler*innen, Veranstalter*innen und Agenturen entwickelt, um auch unter erschwerten Rahmenbedingungen in Kontakt mit ihrem Publikum zu bleiben? Und welche Chancen ergeben sich für Projekte aus den Bereichen „Theater im Öffentlichen Raum“ und „Zeitgenössischer Zirkus“?

Ein besonderes Augenmerk haben die Veranstalter*innen zudem auf die ausgeweiteten Möglichkeiten digitaler Kommunikation gelebt. In diesem Kontext können registrierte Teilnehmer*innen per Nachricht untereinander Kontakt aufnehmen, sich über einen Online-Terminkalender zu Meetings verabreden und via Videochat mit Aussteller*innen konferieren.

Das Online Ticket für Fachbesucher*innen kostet 33,00 € und ist über die Website der IKF erhältlich.

Weitere Infos: www.kulturboerse.de