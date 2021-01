Literaturhaus Freiburg: „zwischen/miete“ mit Autorin Ronya Othmann (15. Januar)

Im Rahmen der Reihe „zwischen/miete“, organisiert und moderiert von Freiburger Studierenden, findet am 15. Januar, 20 Uhr ein Livestream mit der jungen Autorin Ronya Othmann statt.

„Jeden Sommer flogen sie in das Land, in dem der Vater aufgewachsen war. Das Land hatte zwei Namen. Der eine stand auf Landkarten, Globen und offiziellen Papieren. Den anderen benutzten sie in der Familie.“ In ihrem Debüt „Die Sommer“ (Hanser, 2020) erzählt Ronya Othmanns die Geschichte von Leyla, Tochter einer Deutschen und eines jesidischen Kurden. Sie verbringt ihre Sommer in einem kleinen Dorf in Nordsyrien, den Rest des Jahres lebt die Protagonistin in München. Ihre kulturelle Zerrissenheit beschreibt Othmann ebenso zärtlich wie wütend. Mit dem durch Leylas Erfahrungswelt gefilterten Blick auf die syrische Geschichte, Politik und Konflikte gewährt die Autorin einzigartige Einblicke in eine aktuelle Thematik.

Livestream-Ticket: 5 €

Weitere Infos: www.literaturhaus-freiburg.de