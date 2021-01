inFreiburgzuhause: Franz Schubert „Winterreise“ – Christian Elsner & Matthias Alteheld (15. Januar)

Die renommierten Musiker Christian Elsner (Tenor) und Matthias Alteheld (Klavier) geben im Rahmen der Initiative #in Freiburgzuhause ein klassisches Benefizkonzert der “Winterreise” von Franz Schubert am Freitag, 15. Januar, 20 Uhr. Im Herbst 1827 komponierte Franz Schubert 24 Lieder in einer der bekanntesten Liederzyklen der Romantik. Untermalt werden diese Lieder von den berührenden Texten des Dichters Wilhelm Müller. Sie handeln von der zentralen Figur des Wanderers auf seiner Winterreise sowie von existenziellen Schmerzen, Liebeserlebnissen, Ziellosigkeit, Hoffnung, Natur und Winternächten.

Die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau finanziert dieses Benefizkonzert als Livestreaming auf der eigens initiierten Plattform #inFreiburgzuhause und widmet es dem Ziel, der Kulturlandschaft in Freiburg über schwere Zeiten zu helfen: Die Erlöse der freiwilligen Publikumsbeiträge stiftet die Sparkasse Freiburg-Nördlicher Breisgau vollständig dem Projekt und der Finanzierung weiterer Livestreaming-Veranstaltungen auf der Plattform.

Den Livestream finden Sie hier: www.infreiburgzuhause.de