Internationale Größen des zeitgenössischen Tanzes: Frei Art Festival vom 12.-19. September

Am 12. September startet die zweite Ausgabe des Frei Art Festivals in Freiburg und Merzhausen. Eine Woche lang, vom 12. bis 19. September, kehren nach langer Pause internationale Tänzer*innen mit Aufführungen, Workshops und einem Programm für professionelle Tanzschaffende und Laien in das Studio Pro Arte zurück. Neben dem Workshop- und Performanceprogramm im Tanz- und Kulturzentrum in Merzhausen, findet im Vauban in der Festivalwoche zusätzlich ein großes Tanz- und Musik-Open-Air statt.

Bei der Auswahl der Künstler*innen ist es dem Festival-Team rund um die Leiterin Chantal Kohlmeyer gelungen, die Vielfalt des Tanzes abzubilden.

Mit Joy Alpuerto Ritter kündigt sich eine der hochkarätigsten Tänzerinnen des Zeitgenössischen Tanzes an. Die in Freiburg aufgewachsene Tänzerin, die unter anderem mit Akram Khan arbeitete, zeigt im Studio Pro Arte am 14. September, 20 Uhr sowie 15. September, 21 Uhr ihr eigenes Stück „Alter Egos“ und gibt einen Repertoire Workshop (16.-19. September) mit Material der Akram Khan Kompanie. Erstmals in Freiburg mit einem Public Performance Project sind Danae & Dionysios (19. September, 19 Uhr). Die junge Companie Iron Skulls vermischt am 17. September, 19 Uhr urbanen und zeitgenössischen Tanz zu dunklen Theaterwelten.

Zum Mitmachen und Verweilen lädt der Open-Air Bereich auf dem Alfred-Döblin Platz im Vauban ein. Den Abend des 17. Septembers eröffnet ab 18 Uhr die aus Spanien stammende Tänzerin Sara Jiménez mit einer Performance, in der sie zeitgenössischen Tanz mit Flamenco verbindet. Abgerundet wird der Freitagabend durch La Nefera mit ihrem Empowerment-Rap und Latin-Hip-Hop-Beats. Der Samstag und Sonntag stehen im Zeichen des Tanzes. Den ganzen Tag über können Groß und Klein in Workshops und Kleinkunstperformances eintauchen. Ein Highlight ist der Dance Contest „Outliers“ am Samstag, ab 18 Uhr, bei dem Tänzer*innen aus ganz Europa gegeneinander antreten. Das Gebrüdergespann The Brothers, das vor zwei Jahren 40. Bühnenjubiläum feierte, wird das Frei Art Festival am Sonntagabend mit rockigem Sound ausklingen lassen.

Weitere Infos: www.freiartfestival.com