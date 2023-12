Infotag in der Akademie für Kommunikation

Für viele Schüler:innen ist Designer:in ein Traumberuf. Oftmals fehlt ihnen jedoch eine konkrete Vorstellung davon, wie der Berufsalltag von Grafik-, Medien-, oder Produkt-Designer:innen aussieht.

Um einen Einblick zu gewähren, lädt die Akademie für Kommunikation Interessierte und Eltern zum Infotag am 9. Dezember, 10-14 Uhr in die Kaiser-Joseph-Straße 168 ein. Geteilt werden Einblicke in die Ausbildungen, umfangreiche Infos zu den Berufsbildern und Voraussetzungen und Chancen sowie Schülerarbeiten aus den Designklassen. Vor Ort können sich Interesierte auch direkt für die notwendige Aufnahmeprüfung am 20. Dezember anmelden.

Wer sein Talent zuvor testen möchte, kann sich in die im Januar 2024 angebotenen Designkurse und Workshops einschreiben.

Die Akademie für Kommunikation bietet Absolvent:innen der Mittleren Reife oder des Abiturs drei Wege zum Traumberuf: Der Bildungsgang Grafik-Design vermittelt das Know-how, das für die kreativ-gestalterische Arbeit in Werbeagenturen, Verlagen oder der Marketingabteilung wichtig ist. Wer seine Stärken jedoch eher in der dreidimensionalen Formgestaltung sieht, ist im zweijährigen Berufskolleg für Produktdesign genau richtig. Das „Berufskolleg für Foto- und Medientechnik“ spricht Jugendliche an, die sich für Fotografie und Film begeistern und schöpferisch in der Medienbranche arbeiten möchten. Alle Kollegs beinhalten fakultativ den Erwerb der Fachhochschulreife.

Weitere Infos: www.akademie-bw.de