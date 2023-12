Freiburg und Lima im Dialog: „Ida y vuelta“ des Cargo-Theaters Freiburg, Teatro Yuyachkani und Elgalpon.espacio im E-Werk

Welche Möglichkeiten gibt es, miteinander Kontakt aufzunehmen? Und warum ist das gerade jetzt von großer Bedeutung? Die Performer:innen der internationalen Theaterperformance „Ida y vuelta – Hin und zurück“ bewegen sich aufeinander zu und laden das Publikum zu einer Expedition ein: Traumhafte Aussichten, unerwartete Begegnungen und Turbulenzen.

Das Stück ist eine Koproduktion von Künstler:innen des Cargo-Theaters Freiburg, Teatro Yuyachkani und Elgalpon.espacio aus Lima. Die Performance findet gleichzeitig in Lima und Freiburg statt und setzt das Publikum in Peru und Deutschland miteinander in Verbindung.

„Ida y vuelta“ verbindet nicht nur zwei Publikumsgruppen aus zwei unterschiedlichen Kontinenten, sondern auch zwei Aufführungsorte mit einem Zeitunterschied von 6 Stunden. Deshalb finden die Aufführungen entsprechend zeitversetzt statt.

Premiere ist am 8. Dezember, 21 Uhr im E-Werk. Weitere Termine: 9. Dezember, 21 Uhr und 10. Dezember, 20.30 Uhr im E-Werk; 15./16. Dezember, 21 Uhr im Südufer und 17. Dezember, 20.30 Uhr ebenfalls dort. Tickets: ewerk-freiburg.de