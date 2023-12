Bachs Weihnachtsklassiker für Jung und Alt mit der Vokalakademie Freiburg

Eine spannende Geschichte, ungewöhnliche Charakterfiguren, ein spielfreudiges Ensemble, das Kids wie Erwachsene an die Hand nimmt, und natürlich eine packende musikalische Begleitung. Das alles verspricht die kammermusikalische Spielfassung von Bachs Weihnachtsoratorium, die am 9. Dezember, 15 Uhr in der Barockkirche St. Peter und am 10. Dezember, 15 Uhr und 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Freiburg St. Georgen zur Aufführung kommt.

In rund einer Stunde erklingt eine Auswahl an Chören, Chorälen und Arien aus dem Weihnachtsoratorium. Das Bühnengeschehen, angeführt vom schelmischen Josef als Erzähler, ist mal stimmungsvoll, mal lustig. Bachs Musik bleibt dabei stets im Vordergrund. Zwei junge professionelle und spielfreudige Ensembles (Vokalakademie Freiburg, Prometheus Ensemble Freiburg) und erprobte Solist:innen gestalten das Oratorium und öffnen völlig neue, lebendige Einblicke in das bekannte Stück.

Die musikalische Leitung hat Frank Markowitsch, der zusammen mit Regisseur Sascha von Donat hinter der Familienkonzertfassung des bekannten Oratoriums steht.

Tickets: www.vokalakademie-freiburg.de / www.reservix.de