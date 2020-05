Film | Mai 2020 | von Redaktion Freiburger Autokino: Vierte Spielwoche © promo Am 28. Mai beginnt die vierte Spielwoche des Freiburger Autokinos auf dem Gelände der Messe Freiburg. Vom 28.05.-03.06. erwartet Filmbegeisterte eine abwechslungsreiche Auswahl an Filmen für Erwachsene, Kinder und die ganze Familie aus dem Repertoire der Kinos Friedrichsbau & Harmonie. Alle Infos zum Ablauf des Autokinos und Onlineticketing finden Sie weiterhin unter www.autokino-freiburg.com. Tickets können ausschließlich Online erworben werden – es gibt keine Abendkasse! Das Programm des Freiburger Autokinos vom 28.05.-03.06.: Do, 28.5.

20.30 Uhr Le Mans 66 – 153, ab 12 Fr, 29.5.

20.30 Uhr Grease – 105, ab 6

23.30 Uhr Gemini Man – 117, ab 12 Sa, 30.5.

17.00 Uhr Pets 2 – 86, ab 0

20.30 Uhr Knives Out – 130, ab 12

23.45 Uhr Birds of Prey – 109, ab 16 So, 31.5.

11.00 Uhr Die Heinzels – 78, ab 0

14.00 Uhr Checker Tobi – 84, ab 0

17.00 Uhr Enkel für Anfänger – 104, ab 6

20.00 Uhr Once Upon a Time … in Hollywood – 161, ab 16

23.45 Uhr Fast & Furious: Hobbs & Shaw – 136, ab 12 Mo, 1.6.

14.00 Uhr Everest – Ein Yeti will hoch hinaus – 97, ab 6

17.30 Uhr 25 km/h – 116, ab 6

20.30 Uhr Parasite – 132, ab 16 Di, 2.6.

20.30 Uhr Green Book – 130, ab 6 Mi, 3.6.

20.30 Uhr Rammstein: Paris – 128, ab 16

