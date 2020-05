Allgemein | Mai 2020 | von Redaktion Kultur-Baden bringt Cris Cosmo in die Wohnzimmer © René van der Voorden Auch diese Woche wird live aus dem Kurhaus Baden-Baden gestreamt. Bei „kultur-baden“ steht am Donnerstag, 28. Mai, 20:30 Uhr, Cris Cosmo auf der Bühne. Für seinen mitreißenden Sound mischt der charismatische Sänger deutsche Popmusik mit Reggae, Dancehall, Latin, HipHop und Electronica zu einem tanzbaren, interaktiven Sommercocktail. Bei “kultur-baden” tritt er im Duo mit Schlagzeuger Tobias Nessel auf. Das Konzert kann am 28. Mai, 20:30 Uhr auf dem YouTube-Kanal BadenBadenEvents live und virtuell besucht werden. Freiburger Autokino: Vierte Spielwoche »

