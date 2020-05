Literatur | Mai 2020 | von Redaktion

Video-Leseklub für den gemeinsamen digitalen Diskurs

© promo

Der Kunstverein Langenhagen bietet am 26. Mai, 19-21 Uhr den ersten digitalen Leseklub des Kunstvereins an. Sinn des digitalen Leseklubs ist die Findung eines Diskurses über die gemeinsame Freude am Lesen. Miteinander zu diskutieren, zwar nicht direkt von Angesicht zu Angesicht, aber dennoch mit direkten Impulsen. Am Dienstagabend, dem 26. Mai, von 19 bis 21 Uhr, wird der Essay Ich war auf der Fusion, und alles, was ich bekam, war ein blutiges Herz von Hengameh Yaghoobifarah gemeinsam besprochen (zu bestellen über www.sukultur.de für 2 Euro). Wenn Sie am Video-Leseklub teilnehmen möchten, senden Sie dem Kunstverein Langenhagen bitte eine Email (mail@kunstverein-langenhagen.de), damit Ihnen der Einladungslink zuschickt werden kann.