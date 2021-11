Eine Wohngemeinschaft in der Freiburger Wiehre zeigt die Tanzfilm-Installation “10 Chambres”

In einer Freiburger WG in der Wiehre kann vom 12. bis 14. November die Tanzfilm-Installation „10 Zimmer“ besucht werden. Das Projekt von „La Petite x“ (Claire Pastier & Daniel Rakovsky) ist im Sommer 2020 entstanden und kann nun in einem 40-minütigen Rundgang besichtigt werden. Auf verschiedenen künstlerischen Ebenen verbindet die Installation zwei Orte: Das alte, verlassene und inzwischen verkaufte französische Landhaus von Rakovskys Großeltern in der Normandie mit der Freiburger WG in der Wiehre, einem Ort des Alltags und der täglichen Begegnungen.

Als Hommage an das Haus seiner verstorbenen Großeltern in der Normandie, in dem Daniel Rakovsky einen Teil seiner Kindheit verbrachte, entwickelte der Choreograf ein Tanzprojekt: In jedem Raum des Hauses sollten kurze Tanzsoli und Duette stattfinden, die zur Wiederbelebung dieses Ortes dienen sollten. Das Publikum sollte den Tänzer*innen von Raum zu Raum folgen und sich in den Zimmern frei bewegen können. Durch die Coronakrise konnte dieses Format leider nicht wie geplant umgesetzt werden. Das Choreograf*innen Duo entschied sich dafür, stattdessen eine Installation zu erarbeiten.

In diesem Sinne baut „10 Chambres“ eine Brücke zwischen einem Ort der Vergangenheit und einem Ort der Gegenwart. Die poetischen Tanzelemente bauen eine surreale Stimmung auf, die sich aus dem Gefühl der Kindheitserinnerungen speist und im Kontrast zum alltäglichen Leben der Freiburger Wohngemeinschaft steht. Was bleibt aus der Vergangenheit bestehen, wenn wir die Räume unserer Kindheit nicht mehr betreten können?

In der Freiburger Wohnung des Choreografen Daniel Rakovsky wird nun die Installation gezeigt, bei der die Besuchenden durch verschiedene Räume geführt werden. Die Veranstaltung findet unter Einhaltung von 3-G und ausschließlich mit Voranmeldung statt.

„10 Chambres” – Tanzfilm-Installation in Freiburger WG

12./13./14. November 2021, 18:00 – 21:00 Uhr

Rundgang ca. 40 Minuten.

Anmeldung erforderlich unter: https://framadate.org/IkdEyRrWwrxfFPhR

oder per Mail an danielrakovsky@hotmail.com