Erfolgreich investieren und Gutes tun! „Grünes Geld“ präsentiert zum zehnten Mal Investments mit Sinn und Rendite in Freiburg

Sichere Zinsen und gute Renditen, aber kein Verdienst mit Rüstung, Kinderarbeit oder totalitären Regimen: Wie das geht, zeigt die Messe Grünes Geld Freiburg am 20. November zum zehnten Mal im Historischen Kaufhaus direkt am Freiburger Münster.

Sicher und ertragreich: Das sind derzeit eine ganze Reihe grüner Investments. Jeder dritte Anleger ist inzwischen bereit, nachhaltige Aspekte in der Anlageentscheidung zu berücksichtigen. Wer auf Nachhaltigkeit setzt, unterstützt nicht nur sozial und ökologisch sinnvolle Projekte, sondern erhält Finanzvorteile im Paket obendrauf. „Allerdings kommt es auf die Auswahl an“, schränkt Tobias Karsten ein, der Veranstalter der Messe Grünes Geld ist. Denn bei weitem nicht alle Grüne Geldanlagen seien sicher und fair. „Daher bietet die Messe einen neutralen Anleger-Checkpoint an, an dem sich Anlegerinnen und Anleger mit unabhängiger und kompetenter Beratung, Infos und auch Warnhinweisen versorgen können“, erklärt Karsten. Das Verbraucherschutzmagazin ECOreporter zeigt dazu passend seine Fondstests, seine Liste mit den Wachhund-Warnungen und umfangreiche Analysen sowie Preis- sowie Gebührenvergleiche. Die Messe selbst habe einen Kriterienkatalog und ein Prüfverfahren für Aussteller, der unsaubere Angebote ausschließen soll.

National und international agierende Unternehmen präsentieren ihre Angebote bei Grünes Geld oder informieren produktneutral über Kapitalanlagen mit Sinn und Rendite. Von der Beteiligung an Solar- und Windkraftprojekten über nachhaltige Aktienfonds bis zu Waldinvestments öffnet sich dem Besucher in Freiburg ein breites Spektrum nachhaltiger Investments. Zusätzlich werden Geldanlage-Fachleute in vielen Vorträgen und einer Podiumsdiskussion kompetent und allgemeinverständlich erläutern, was die nachhaltige, ethische Geldanlage von den 08/15-Angeboten unterscheidet. In einer Kooperation mit dem nachhaltige Karriereportal JOBVERDE.de, werden auf der Messe erstmals aktuelle Stellenanzeigen von nachhaltigen Unternehmen und Organisationen präsentiert. Besondere Messerabatte, Verlosungen und Gewinnspiele der Aussteller sollen dafür sorgen, dass der Messebesuch in jedem Fall ein Gewinn wird.

Der Eintritt zur Ausstellung mit umfangreichem Vortrags- und Rahmenprogramm ist kostenlos.

Grünes Geld Freiburg: 20. November, 9.30 – 17.30 Uhr, Historisches Kaufhaus, Münsterplatz 24, Freiburg Weitere Infos: www.gruenes-geld.de/freiburg