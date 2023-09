Deutscher Jugendfilmpreis 24: #OK BOOMER

Alter vs. Jugend, Erfahrung vs. Innovation und Klimabewusstsein vs. Klimaunbewusstsein. All diese vermeintlichen Gegensätze zwischen der älteren und jüngeren Generation stehen im Mittelpunkt des Deutschen Jugendfilmpreises 2024, zusammengefasst unter dem Hashtag #OK BOMMER. Auf den ersten Blick wirkt es, als ständen einzig und allein die Unterschiede zwischen den Generationen im Vordergrund, dem ist jedoch nicht so. Vielmehr geht es im Kern darum, was die Generation unter 25 mit der Generation der sogenannten „Baby-Boomer“ verbindet, sprich den 60 bis 70 Jährigen.

Dieses Spannungsfeld in Form von Bild und Ton auszudrücken, ist die Herausforderung der sich junge Filmschaffende im Rahmen des Deutschen Jugendfilmpreises 2024 konfrontiert sehen. Die Möglichkeiten dieser Challenge zu begegnen sind vielfältig und reichen von einem pointierten Sketch über einen abstrakten Kunstfilm bis zu einer Dokumentation oder eines fiktionalen Kurzfilms. Die jungen Filmemacherinnen und Filmemacher also die Qual der Wahl. Es gibt nur eine zwingende Voraussetzung: Der Film darf die maximale Länge von 15 Minuten nicht überschreiten. Im Rahmen des Deutschen Jugendfilmpreises 2024 werden zudem der Jugendfotopreis sowie der Generationenfilmpreis vergeben. In seiner Gesamtheit zählt der seit 1988 vergebene Deutsche Jugendfilmpreis mit jährlich über 600 eingereichten Werken zu den reichweitenstärksten Veranstaltungen seines Genres. Der Einsendeschluss ist am 15. Januar 2024 (Online-Filmregistrierung bis 23:59 Uhr am 15. Januar möglich).

Weitere Informationen: www.deutscher-jugendfilmpreis.de