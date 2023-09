Das Freiburger Jazzfestival mit einem bunten Programm

Das Freiburger Jazzfestival gilt längst als bedeutender Treffpunkt der internationalen Jazzszene. Bekannte Jazzgrößen, Neuentdeckungen der europäischen Musikszene und lokale Acts fügen sich zu einem eigenen Profil. Auch dieses Jahr, vom 16.–24. September, wird es bunt. Zum feierlichen Auftakt am 16. September zieht aber erst einmal die Funky Marching Band durch die Innenstadt Freiburgs. Am gleichen Abend bringt der traditionelle Minigipfel Jazzkonzerte in die Kneipen diesseits und jenseits der blauen Brücke.

Im Mittelpunkt des Hauptprogramms steht dieses Jahr Großbritannien, das aktuell als eines der innovativsten Länder des Jazz gilt. Mit Jasmine Myra (17.9.), dem Fergus McCreadie Trio (21.9.) und Jas Kayser (22.9.) sind gleich drei britische Projekte und Bands zu Gast. Zum Festivalfinale am 24. September gibt es mit „Jazz im Park“ Jazzgenuss unter freiem Himmel am Nachmittag im Colombipark. Das Abschlusskonzert am Abend bringt niemand geringeren als den Grammy-nominierten amerikanischen Jazztrompeter Theo Croker ins Jazzhaus. Das koopiert wie gewohnt mit dem E-Werk für dieses besondere Freiburger Musikfestival.

Weitere Infos und Tickets: www.jazzfestival-freiburg.de