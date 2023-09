Glasperlenspiele Calw: Festival für Liedkunst im September

Die Glasperlenspiele in Calw laden vom 8.-10. September zu einem Festival der Liedkunst ein. „Das Programm 2023 bringt viele unbekannte Schätze auf die Bühne, wie z.B. die Hesse-Splitter der Komponistin Iris Szeghy oder die Werke des zweiten Konzertabends, die allesamt von spätromantischen Komponisten der sogenannten „Münchner Schule“ stammen“, erklärt Christine Rahn, Pianistin und Künstlerische Leiterin des Festivals. An insgesamt drei Konzertabenden wird die Liedkunst zelebriert. Den Anfang macht der Abend „Hesse Splitter“ am 8. September, 19.30 Uhr in der Aula in Calw. Die Sopranistin Sophia Körber ist international als Opern-, Konzert- und Oratoriensängerin tätig und hat sich als Solistin in den Bereichen Neues Musiktheater und Barockmusik etabliert. Gemeinsam mit der Pianistin Christine Rahn, widmet sie sich an diesem Abend einem Zyklus der slowakisch-schweizerischen Komponistin Iris Szeghy, die in ihren 2006 geschriebenen „Hesse-Splittern“ Zitate aus Briefen, Essays und Prosawerken des Calwer Schriftstellers vertont. Die beiden Künstlerinnen stellen diesen Splittern Lieder von Schubert, Strauss und Crumb gegenüber und sorgen somit für ein spannungsreiches Konzert.

Beim zweiten Konzert am 9. September, 19.30 Uhr widmen sich Konstantin Ingenpaß, 1. Preisträger des Internationalen Hugo Wolf Wettbewerbs 2020 sowie Pianistin Hyun-hwa Park Schätzen der spätromantischen „Münchner Schule“, die bis in die 1930er Jahre ein Begriff im deutschen Musikleben war. Die „Münchner Schule“ ging aus der Freundschaft der drei Komponisten Richard Strauss, Max von Schillings und Ludwig Thuille hervor.

Das Finale macht „Die schöne Müllerin“ am 10. September, 11.15 in der Aula in Calw. In der Abschluss-Matinée des Festivals präsentieren die Geschichte des unglücklich verliebten Müllergesellen – ergänzt durch drei Hesse-Vertonungen von Hans Friedrich Micheelsen – der an der Staatsoper Stuttgart engagierte Tenor Kai Kluge mit der preisgekrönten Liedpianistin Melania Kluge.

Weitere Infos: glasperlenspiele-calw.de / Karten gibt es bei der Touristinformation Calw. Tel. 07051 167-399 und unter www.reservix.de.