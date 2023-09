Der Druckgrafiker Wolf Becke (Stegen) ist zur vierten Druckbiennale in Armenien geladen

Der in Stegen wohnhafte Druckgrafiker Wolf Becke wird im Rahmen der vierten Druckbiennale in Armenien seine Werke ausstellen und gehört damit zu den fünf geladenen deutschen Künstler:innen. Seit 2005 beschäftigt sich Becke mit einem grafischen Hoch-Tiefdruckverfahren. Bei dieser Drucktechnik gibt es lediglich eine Auflagenzahl von etwa 10-20 verschiedenen Abzügen. So werden während eines einzigen Druckvorgangs zugleich Höhen und Tiefen der bearbeiteten Matrix wiedergegeben. Dieses Verfahren mit Offsetfarben ermöglicht eine hohe Farbigkeit der Abzüge und aleatorische Möglichkeiten während des Druckvorgangs. Alle Grafiken einer Serie des Künstlers Becke haben am Ende eines Verfahrens eigenständige grafische Anmutungen und sind dadurch Originale.

Vom 8. September bis 8. November zeigen 237 Grafiker:innen aus 53 Nationen (u.a. USA, Australien, Brasilien, Japan, China,….) ihre druckgrafischen Arbeiten während des umfangreichen Begleitprogrammes in Yerevan. Die Druckbiennale in Armenien ist weltweit die größte Veranstaltung ihrer Art. 2017 führte der Kultur-Dialog Armenien die erste Ausgabe der Print Biennale in der Hauptstadt Yerevan durch, welche den Austausch zwischen armenischen und ausländischen Künstler:innen fördern soll. „Ziel der ‚Vierten Internationalen Druckbiennale, Eriwan 2023‘ ist es, moderne Trends und Tendenzen in der zeitgenössischen traditionellen Druckgrafik zu verfolgen und zu identifizieren sowie den Austausch und die Verschmelzung moderner Techniken der ‚alten Mode‘ und aktueller Ideen zu beobachten“, so die Veranstaltenden.