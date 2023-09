„slowUp Basel-Dreiland 2023“: Fahrradfahren ohne Grenzen

Am 17. September im Zeitraum von 10 bis 17 Uhr werden im Rahmen des „slowUp Basel-Dreiland 2023“ auf einer grenzüberschreitenden Strecke von 62 Kilometer, Verbrenner betriebene Vierräder durch Muskelkraft angetriebene Zweiräder ersetzt. Hinter dem Begriff „slowUp“, was aus dem Englischen übersetzt „verlangsamen“ bedeutet, verbirgt sich ein gleichfalls einfaches wie überzeugendes Konzept: Aus Autos vorbehaltenen Straßen in der Schweiz, Deutschland sowie Frankreich wird für einen Tag eine einzige, grenzüberschreitende Fahrradstraße, die zum Erkunden einlädt.

Die diesjährige Strecke verbindet die Orte Basel (CH), Kaiseraugst (CH), Rheinfelden (CH), Rheinfeld (DE), Herten (DE), Grenzach (DE), Riehen (CH), Lörrach (DE), Weil am Rhein (DE), Hunigue (FR) und Saint-Louis (FR). Die Streckenführung ist, soweit möglich, flach gestaltet worden, um eine größtmögliche sportliche Inklusivität zu ermöglichen. Das Tempo sowie die Distanz können individuell gewählt werden. Entlang des Weges in den oben genannten Orten wird für das leibliche und kulturelle Wohl in Form eines vielfältigen Angebots gesorgt sein. Für die An- und Rückreise empfiehlt sich der öffentliche Verkehr.

Ermöglicht wird der „slowUp Dreiland 2023“, welcher seine Premiere im Vorfeld der Expo.02 im Jahr 2002 feierte, durch die Unterstützung der Hauptsponsoren MIGROS und SWICA, sowie den nationalen Co-Sponsor valiant.

Weitere Infos: https://www.slowup.ch/basel-dreiland/de.html